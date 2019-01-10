Son Dakika Haberleri: Maduro : "Abd'nin Halk Düşmanı Olduğu Meşhurdur"

Maduro : "Abd'nin Halk Düşmanı Olduğu Meşhurdur"

18 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni görev süresi için düzenlenen törende, "ABD'nin halk düşmanı olduğu meşhurdur" dedi.

Maduro :
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni görev süresi için düzenlenen törende, " ABD'nin halk düşmanı olduğu meşhurdur" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yemin ederek, 2025 yılına kadar görev süresini uzattı. Yeminin ardından yaptığı konuşmada, ABD'nin uyguladığı ambargoyu hedef alarak, "Daha uzun yıllar dayanacak gücümüz var. Daha fazla sevgi verecek vaktimiz var. Venezuela'nın ABD emperyalizmi ve uydularının dünyayı soktukları savaşları herkes biliyor. ABD'nin ne kadar halk düşmanı olduğu meşhurdur" ifadelerini kullandı.

"Devrimci ruhumuzla buradayız"

ABD'nin diğer ülkeler üzerindeki etkisine değinen Maduro,"ABD'nin uydusu olan hükümetler çılgınca, ABD emperyalizminin çığlıklarını atıyor. Tehdit edici sözler kullanıyor. Ama devrimci ruhumuzla buradayız" dedi. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:20 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Politika
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