Maduro, ABD'ye Giden Tankerlerine Petrol Yüklemek İçin Peşin Ödemeyi Şart Koşuyor
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD’ye gidecek tankerlere ücreti peşin ödemeden petrol yüklemeyi durdurdu. ABD’nin, Venezuela’nın petrol gelirlerini kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya aktarma kararının ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD’ye gidecek tankerlere ücreti peşin ödemeden petrol yüklemeyi durdurdu. Trump yönetimi, Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlarla Başkan Nicolas Maduro’nun geri adım […]The post Maduro, ABD’ye giden tankerlerine petrol yüklemek için peşin ödemeyi şart koşuyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye gidecek tankerlere ücreti peşin ödemeden petrol yüklemeyi durdurdu.
ABD'nin, Venezuela'nın petrol gelirlerini kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya aktarma kararının ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye gidecek tankerlere ücreti peşin ödemeden petrol yüklemeyi durdurdu. Trump yönetimi, Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlarla Başkan Nicolas Maduro'nun geri adım atarak kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun seçimlere gitmesine izin vermesini umuyor.
Maduro, devlet televizyonundan yaptığı konuşmada, Trump'ın Citgo Petrol Şirketi PDVSA'nın gelirlerine el koymasını hırsızlık olarak nitelemiş ve buna karşı hukuki mücadele başlatacağını ve misilleme yapacağını söylemişti.
Venezuela Petrol Firması PDVSA'nın, ABD'nin yaptırımına karşılık ABD'ye gidecek tankerlere peşin ödeme yapmadan petrol yüklemediği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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