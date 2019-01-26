Son Dakika Haberleri: Maduro: Amerika Halkına, Bu Darbeyi 'Reddetmeleri İçin' Çağrıda Bulunuyorum

Maduro: Amerika Halkına, Bu Darbeyi 'Reddetmeleri İçin' Çağrıda Bulunuyorum

55 dakika önce

– Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Venezuela Adli Yıl Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

Maduro: Amerika Halkına, Bu Darbeyi 'Reddetmeleri İçin' Çağrıda Bulunuyorum, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Venezuela Adli Yıl Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Maduro'nun Amerikan halkına hitabını içeren video, İngilizce alt yazılı olarak Twitter hesabından yayınlandı. "Biz ABD'den nefret etmiyoruz. Biz Amerika halkına derin bir saygı duyuyoruz" mesajı ile paylaşılan videoda Maduro şunları söyledi: "Biz ABD'den nefret etmiyoruz. Amerika halkına derin bir saygı duyuyoruz. Kültürü, insanları ve tarihi için ABD'ye derin bir saygı beslediğimizi söyleyebilirim. ABD'de harika arkadaşlarımız var. ABD'yi çok iyi biliyorum ve ben savaşlara karşı olan, dünya ile barışık olmayı isteyen, Latin Amerika'da tüm 20. yüzyılın tanıklık ettiği darbelere karşı olan ABD'ye değer vermeyi öğrendim ve biliyorum. ABD'ye derinden güveniyorum ve Amerika halkına, verdiğimiz özgürlük, demokrasi ve Venezuela'nın bağımsızlık mücadelesinde bizi desteklemeleri ve bu darbeyi reddetmeleri için bir çağrıda bulunuyorum." - Venezuela

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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