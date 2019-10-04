Son Dakika Haberleri: Maduro: BM'nin vadettiği yardımları görmedim
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Maduro: BM'nin vadettiği yardımları görmedim

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkesine vadettiği insani yardımları göndermediğini belirtti.

Maduro: BM'nin vadettiği yardımları görmedim, System.String[]

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkesine vadettiği insani yardımları göndermediğini belirtti.


Maduro, hükümetin göz hastalıkları ve bu daldaki eğitim alanında yeni uygulayacağı eylem planında BM'ye ve ülkesine yaptırım uygulayan ABD'ye eleştirilerde bulundu.

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Birleşmiş Milletler, Nicolas Maduro, Venezuela, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:16 
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