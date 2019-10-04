Maduro: BM'nin vadettiği yardımları görmedim
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkesine vadettiği insani yardımları göndermediğini belirtti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkesine vadettiği insani yardımları göndermediğini belirtti.
Maduro, hükümetin göz hastalıkları ve bu daldaki eğitim alanında yeni uygulayacağı eylem planında BM'ye ve ülkesine yaptırım uygulayan ABD'ye eleştirilerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:16
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