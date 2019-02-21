Maduro: Brezilya Sınırı Kapatılacak
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'ülkenin güvenliği için' Brezilya sınırının kapatılacağını söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'ülkenin güvenliği için' Brezilya sınırının kapatılacağını söyledi.
Nicolas Maduro, canlı yayında yaptığı açıklamada yerel saatle 20: 00'den itibaren Brezilya sınırının tamamen kapatılacağını duyurdu. Bunun ülke güvenliği için gerekli olduğunu söyleyen Maduro, ikinci bir duyuruya kadar bu kararın süreceğini söyledi.
Maduro, Kolombiya
ordusunu Venezuela'ya karşı bir provokasyonun içine girmemesi konusunda da ikaz etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:45 Kaynak: DHA
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