Son Dakika Haberleri: Maduro: Brezilya Sınırı Kapatılacak

Maduro: Brezilya Sınırı Kapatılacak

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'ülkenin güvenliği için' Brezilya sınırının kapatılacağını söyledi.

Maduro: Brezilya Sınırı Kapatılacak, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'ülkenin güvenliği için' Brezilya sınırının kapatılacağını söyledi. 

Nicolas Maduro, canlı yayında yaptığı açıklamada yerel saatle 20: 00'den itibaren Brezilya sınırının tamamen kapatılacağını duyurdu. Bunun ülke güvenliği için gerekli olduğunu söyleyen Maduro, ikinci bir duyuruya kadar bu kararın süreceğini söyledi.

Maduro, Kolombiya ordusunu Venezuela'ya karşı bir provokasyonun içine girmemesi konusunda da ikaz etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:45 Kaynak: DHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Brezilya, Dünya
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