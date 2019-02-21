Son Dakika Haberleri: Maduro Brezilya Sınırını Kapattı

Maduro Brezilya Sınırını Kapattı

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya ile kara sınırını kapattı.

Maduro Brezilya Sınırını Kapattı, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya ile kara sınırını kapattı. Maduro, Kolombiya ile de sınırın kapatılmasını değerlendirdiğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, süresiz olarak Brezilya sınırının kapatılmasını emrettiğini duyurdu. Bolivya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Üst Düzey Genelkurmay Başkanlığı (FANB) ve REDI komutanları ile video konferans yoluyla konuşan Maduro, "Brezilya sınırını, tüm güvence tedbirleri sağlanana kadar ve bir sonraki emre kadar kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

ARUBA, BONAİRE VE CURACAO DENİZ SINIRLARI KAPALI Aruba, Bonaire ve Curacao adalarıyla olan deniz sınırlarının kapatılmasını emrettiğini hatırlatan Maduro, Kolombiya sınırıyla ilgili benzer önlemleri almayı düşündüklerini belirtti. Maduro, "Kolombiya sınırının tamamen kapatılmasını değerlendiriyorum. Provokasyon olmadan, saldırganlık olmadan dinamik ve açık bir sınır olmasını istiyorum. Ama silahlı kuvvetlerin komutanı, devlet başkanı ve hükümetin başı olarak bu kararı almaya mecbur bırakıldım huzur ve barışı sağlamak için" şeklinde konuştu.

"KONSERE KATILACAKLAR SUÇ İŞLEYECEK" Kolombiya ordusunun Venezuela'ya karşı her türlü saldırganlığı reddettiğini iddia eden Maduro, "Ivan Duque, Trump'u aradı ve Kolombiya ordusunun ülkemize saldırmayı reddettiğini söyledi" dedi. Maduro, ayrıca Kolombiya'da yapılacak Venezuela'ya yardım konserinde sahneye çıkacak şarkıcıların suç işleyeceklerini iddia etti. Maduro, sanatçıların bu davranışlarının Venezuela'ya yapılacak olası bir saldırıyı onayladıkları anlamına geleceğini belirtti.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Kolombiya, Nicolas Maduro, Venezuela, Brezilya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın 4 Farklı Cinayetten Aranan Arap Emrah Lakaplı Suç Örgütü Lideri Tutuklandı

Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı! Kar ve Yağmur Geliyor Maduro Hükümetinden Kritik Karar! Sınırlar Kapatılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 23:06:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maduro Brezilya Sınırını Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]