Maduro: Bu darbe girişimini atlatacağız

Maduro, "Türk halkı görecek, en sonunda galip geleceğiz.

Maduro, "Türk halkı görecek, en sonunda galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri ABD bize saldırıyor. Şimdi de darbe girişimi planladılar. Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ültimatomu çekmeliler, kimse bize ültimatom veremez." dedi.

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