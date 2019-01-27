Son Dakika Haberleri: Maduro: Bu darbe girişimini atlatacağız

Maduro: Bu darbe girişimini atlatacağız

1 saat önce

Maduro, "Türk halkı görecek, en sonunda galip geleceğiz.

Maduro: Bu darbe girişimini atlatacağız, System.String[]
Maduro, "Türk halkı görecek, en sonunda galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri ABD bize saldırıyor. Şimdi de darbe girişimi planladılar. Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ültimatomu çekmeliler, kimse bize ültimatom veremez." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:43 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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