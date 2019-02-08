Maduro'dan ABD Halkına Açık Mektup: Venezuela'dan Elinizi Çekin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD halkına ülkesinin egemenliğine saygı duyması çağrısına bulunan açık bir mektup göndereceğini söyledi.Nicolas Maduro, mektubu imzaladığı fotoğrafı Twitter'da paylaştı, "Bu mektubu ülkemizin egemenliği ve bağımsızlık hakkı için imzaladım" mesajını verdi.Maduro ayrıca, on milyonlarca Venezuelalı'nın da "Venezuela'dan elini çek" çağrısı yapan bu imza kampanyasını da imzalayacağını umduğunu belirtti.Mektupta, "Ülkemizin savaş ve barış arasında kalan geleceğini biz belirleyeceğiz. Washington'daki temsilcileriniz aynı Vietnam'da olduğu gibi ülkemizin iç işlerine karışmaya çalışıyor" ifadeleri yer aldı.ABD Başkanı Donald Trump, Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiği gerekçesiyle kendisini fiili devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak tanımış, Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımları devreye sokmuştu.Maduro ise, ABD ve müttefiklerini petrol zengini ülkesinin varlıklarını ele geçirmeye çalışmakla suçladı.ABD sonrası 40'tan fazla Avrupa Birliği (AB) ve Latin Amerika ülkesi de Guaido'yu tanımıştı.Perşembe günü ise AB destekli Uluslararası İletişim Grubu, olası bir askeri müdahalenin Venezuela'yı kaosa sürükleyeceği gerekçesiyle barışçıl bir çözüm aradıklarını açıklamıştı.AB ve Latin Amerika ülkelerinden oluşan grup, erken başkanlık seçiminin hızla yapılması için çalışacaklarını söylemişti.ABD Başkanı Trump'ın Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams ise, tüm ülkelere Venezuela lideri olarak yalnızca Guaido'yı muhatap almaları uyarısında bulundu.ABD'nin insani yardım konvoyu sınırda bekliyorÖte yandan ABD'nin Venezuela'ya gönderdiği insani yardım konvoyu Kolombiya- Venezuela sınırındaki Cúcuta kentine ulaştı.Guaido, Las Tienditas Köprüsü'nün Venezuela tarafındaki Cucuta kasabasının yardımların toplanacağı noktalardan birisi olacağını ifade etmişti.Ancak araçlar, Venezuela ordusunun tank ve konteynerları nedeniyle sınır geçiş noktası olan Las Tienditas Köprüsü'nden geçiş yapamıyor.Maduro, yardım tırlarının ülkeye girmesini engelleyeceğini, Guaido ise gıda ve ilaç için uluslararası yardım olmadan çok sayıda Venezuela'nın ölebileceğini söylüyor.Venezuela'da yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle ülkede gıdaya erişimin yanı sıra en basit tıbbi malzemeleri bulmak da oldukça zor bir hal almış durumda.Maduro hükümeti, yaşanan ekonomik sıkıntıların başlıca sorumlusunun Venezuela'ya yönelik sert yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu savunuyor.