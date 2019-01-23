Son Dakika Haberleri: Maduro'dan ABD'li diplomatlara 72 saat süre

Maduro'dan ABD'li diplomatlara 72 saat süre

41 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.

Maduro'dan ABD'li diplomatlara 72 saat süre, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:29 

Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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