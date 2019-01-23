Maduro'dan ABD'li diplomatlara 72 saat süre
41 dakika önce
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.
Venezuela
Devlet Başkanı Maduro ABD
ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:29
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