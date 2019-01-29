Maduro'dan ABD'ye Misilleme
46 dakika önce
Venezuela, Devlet Başkanı Maduro'nun emriyle ABD'ye gidecek tankerlere ücret peşin ödenmeden petrol yüklenmesini durdurdu.
Venezuela
, Devlet Başkanı Maduro'nun emriyle ABD
'ye gidecek tankerlere ücret peşin ödenmeden petrol yüklenmesini durdurdu. ABD'nin, Venezuela'nın petrol gelirlerini kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya aktarma kararının ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye gidecek tankerlere ücreti peşin ödemeden petrol yüklemeyi durdurdu.
Maduro, devlet televizyonundan yaptığı konuşmada, Trump
'ın Citgo Petrol Şirketi PDVSA'nın gelirlerine el koymasını hırsızlık olarak nitelemiş ve buna karşı hukuki mücadele başlatacağını ve misilleme yapacağını söylemişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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