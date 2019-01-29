Son Dakika Haberleri: Maduro'dan ABD'ye Misilleme

Maduro'dan ABD'ye Misilleme

46 dakika önce

Venezuela, Devlet Başkanı Maduro'nun emriyle ABD'ye gidecek tankerlere ücret peşin ödenmeden petrol yüklenmesini durdurdu.

Maduro'dan ABD'ye Misilleme, System.String[]
Venezuela, Devlet Başkanı Maduro'nun emriyle ABD'ye gidecek tankerlere ücret peşin ödenmeden petrol yüklenmesini durdurdu. ABD'nin, Venezuela'nın petrol gelirlerini kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya aktarma kararının ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye gidecek tankerlere ücreti peşin ödemeden petrol yüklemeyi durdurdu.

Maduro, devlet televizyonundan yaptığı konuşmada, Trump'ın Citgo Petrol Şirketi PDVSA'nın gelirlerine el koymasını hırsızlık olarak nitelemiş ve buna karşı hukuki mücadele başlatacağını ve misilleme yapacağını söylemişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:31 Kaynak: İHA

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