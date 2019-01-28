Maduro'dan askerlere birlik ve disiplin talimatı
1 saat önce
Venezuela'nın Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret eden Devlet Başkanı Maduro, darbe girişimine karşı askerlere birlik ve disiplin içinde olmaları talimatı verdi.
Venezuela
'nın Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret eden Devlet Başkanı Maduro, darbe girişimine karşı askerlere birlik ve disiplin içinde olmaları talimatı verdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD ve Avrupa'ya Yaylım Ateşi
Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek
Şişli'den Aday Olacağını Açıklayan Sarıgül'den CHP Yönetimine Tepki: Beklemekten Yorulduk