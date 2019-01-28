Son Dakika Haberleri: Maduro'dan askerlere birlik ve disiplin talimatı

Maduro'dan askerlere birlik ve disiplin talimatı

1 saat önce

Venezuela'nın Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret eden Devlet Başkanı Maduro, darbe girişimine karşı askerlere birlik ve disiplin içinde olmaları talimatı verdi.

Maduro'dan askerlere birlik ve disiplin talimatı, System.String[]
Venezuela'nın Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret eden Devlet Başkanı Maduro, darbe girişimine karşı askerlere birlik ve disiplin içinde olmaları talimatı verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55 

Venezuela, Ekonomi
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