Maduro'dan Covid-19'la mücadelede Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Maduro'dan Covid-19'la mücadelede Erdoğan'a teşekkür

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'den yeni bir insani yardım sevkıyatının başkent Karakas'a yarın ulaşacağını duyurarak Covid-19'la mücadelede yardımları için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'den yeni bir insani yardım sevkıyatının başkent Karakas'a yarın ulaşacağını duyurarak Covid-19'la mücadelede yardımları için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Ulusal Doğum Planının üçüncü yıl dönümü için düzenlenen çalışma grubu toplantısında konuşan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türk yardım uçağının enfekte hastaların bakımında kullanılacak tıbbi malzemeler taşıdığını söyleyerek yarın ülkeye ulaşacağını açıkladı. Maduro, ülkenin sağlık sisteminin daha da güçlendirilmesi amacıyla gönderilen uçakta solunum cihazları, PCR testleri, biyogüvenlik giysileri olduğunu açıkladı. Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, korona virüs pandemisi ile mücadelede Venezuela halkına verdiği destek için teşekkür ederek "Sevgili kardeşimiz Türkiye'ye ve başkanına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400 M tipi kargo uçağıyla yola çıktı. Yardım kolilerinin üzerinde yine Hz. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var... Karanlığın ardında nice güneşler var..." sözleri yer aldı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Nicolas Maduro, Koronavirüs, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maduro'dan Covid-19'la mücadelede Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

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