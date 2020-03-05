Maduro'dan 'En az 3 çocuk yapın' diyen Erdoğan'ı geride bırakan öneri: En az 6 çocuk yapın - Son Dakika
Son Dakika Dünya Maduro'dan 'En az 3 çocuk yapın' diyen Erdoğan'ı geride bırakan öneri: En az 6 çocuk yapın - Son Dakika Dünya

Maduro'dan 'En az 3 çocuk yapın' diyen Erdoğan'ı geride bırakan öneri: En az 6 çocuk yapın

6 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan 'En az 3 çocuk yapın' diyen Erdoğan'ı geride bırakan öneri: En az 6 çocuk yapın

Maduro'dan 'En az 3 çocuk yapın' diyen Erdoğan'ı geride bırakan öneri: En az 6 çocuk yapın, System.String[]

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki kadınların 'en az 6 çocuk' yapması gerektiğini söyledi.


Ekonomik krizin vurduğu ve birçok çocuğun yetersiz beslendiği ülkede bu sözler büyük tepkiye neden oldu.

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Nicolas Maduro, Venezuela, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:41 
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