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Maduro'dan 'En az 3 çocuk yapın' diyen Erdoğan'ı geride bırakan öneri: En az 6 çocuk yapın
6 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan 'En az 3 çocuk yapın' diyen Erdoğan'ı geride bırakan öneri: En az 6 çocuk yapın
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki kadınların 'en az 6 çocuk' yapması gerektiğini söyledi.
Ekonomik krizin vurduğu ve birçok çocuğun yetersiz beslendiği ülkede bu sözler büyük tepkiye neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:41
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