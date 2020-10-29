Son dakika haberleri | Maduro'dan Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Son dakika haberleri | Maduro'dan Erdoğan'a teşekkür

29.10.2020 21:43
Son dakika haberleri | Maduro'dan Erdoğan'a teşekkür, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkesine sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkesine sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünde Türk halkına ve kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerimi sunuyorum. Venezuela'ya sağlık mücadelesinde ve yeni çok kutuplu dünyanın inşasında koşulsuz destek ve dayanışması için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Madura yaptığı paylaşımda, Türk bayraklı fotoğraf kullandı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Venezuela ve Türkiye kültür merkezlerindeki faaliyetlerin kurulması ve işletilmesi, konut, sağlık ve eğitim birimlerinin inşası konusunda yeni anlaşmalar imzalamıştı. Yeni anlaşmaların imzalanmasının ardından Covid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi üçe katlanmıştı. Türkiye ayrıca Venezuela'ya 288 yatak kapasiteli bir hastane inşa etme sözü vermişti.

-İHA-

Son dakika haberleri | Maduro'dan Erdoğan'a teşekkür

Recep Tayyip Erdoğan, Nicolas Maduro, Venezuela, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Maduro'dan Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika


Son Dakika

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