Son Dakika Haberleri: Maduro'dan Flaş Karar: İstifasını İstedi

Maduro'dan Flaş Karar: İstifasını İstedi

35 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'yı etkileyen yoğun elektrik kesintilerinden sonra bütün kabinesinin istifasını istedi.

Maduro'dan Flaş Karar: İstifasını İstedi, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'yı etkileyen yoğun elektrik kesintilerinden sonra bütün kabinesinin istifasını istedi. Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela tarihindeki en büyük elektrik kesintilerinin ardından tüm bakanların istifasının istendiğini açıkladı. Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, kabineyi yeniden yapılandırmak istediğini duyurdu. Rodriguez, ülkeyi herhangi yeni bir tehdide karşı korumak için kabinenin yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden, "Bolivarcı hükümetin, ana vatanı koruma yöntemleri ve işleyişinin yeniden derin bir şekilde yapılandırılması amacıyla yeni bir tehdit öncesinde kabinede yer alan tüm bakanların istifası istenmiştir" mesajını paylaştı. Maduro, kesintiler için muhalefetin desteğiyle ABD'yi siber saldırılardan sorumlu tutmuştu. Ancak Cumartesi günü ana hidroelektrik santrallerinin gezisi sırasında derin bir dönüşümüne gitme sözü vermişti. Rodriguez, gerçekleşecek değişikliklerin ayrıntılarını vermedi.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz Benzine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 10:11:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maduro'dan Flaş Karar: İstifasını İstedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]