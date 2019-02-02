Son Dakika Haberleri: Maduro'dan Guaido'ya: "Darbeye Destek Aramayı Bırak"

Maduro'dan Guaido'ya: "Darbeye Destek Aramayı Bırak"

38 dakika önce

Venezuela'nın yasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya tepki gösterdi.

Maduro'dan Guaido'ya:
Venezuela'nın yasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya tepki gösterdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Hugo Chavez'in iktidara gelmesinin 20'nci yılı için destekçileri tarafından düzenlenen törene katıldı. Burada kendisini geçici olarak devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya seslenerek, "Savaş aramayı kes, askeri müdahale için destek aramayı kes, başarısız oldun, farkında olmadan gerçekleşmeyecek bir darbeyi desteklemeyi kes. Biz devrimciler ülkemizi yönetiyoruz. Yönetmeye de devam edeceğiz. Ülkemize daha ne kadar zarar vermek istiyorsun? Ülkemize verdiğin zararlar yetmedi mi? Kenara çekil artık" dedi.

"Yankee emperyalizmini terk edin"

"Bu yıl içinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimleri yapılacak" diyen ve muhalefetle diyaloğu ilerletmeyi teklif eden Venezuela lideri Maduro, muhalefeti hükümete karşı komplo kurmaya bırakma çağrısı yaptı. Muhaliflerine "Darbeden darbeye, başarısızlıktan başarısızlığa. Chavez rejiminin 20'nci yılında gelin bizimle beraber Yankee emperyalizminin yolunu terk edin" diye konuştu.

İstedikleri zaman istedikleri anda muhalifleriyle görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Maduro, ABD'den gelecek olan 20 milyon dolarlık insani yardım için, "Venezuela dilenciler ülkesi değildir. Biz değerli bir ülkeyiz. 2019 refah yılı olacak" çıkışını yaptı. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Darbeci Guaido'nun Venezuela'sına 'İnsani Yardım' Yapacak Misafir Ettikleri Adamın 14 Yaşındaki Kızını Kaçırdığı İddiasıyla Şikayetçi Oldu

Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:26:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maduro'dan Guaido'ya: "Darbeye Destek Aramayı Bırak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]