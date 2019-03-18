Maduro'dan Kabinesinde Köklü Değişim Sinyali
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kabinesindeki tüm isimlerin görevlerini bırakmaya hazır olmasını istedi.
Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
kabinesindeki tüm isimlerin görevlerini bırakmaya hazır olmasını istedi.
Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da ABD
destekli muhalefetin 2 aydan fazla süredir rahat nefes aldırmadığı Devlet Başkanı Maduro, kabinesinde köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.
Maduro'nun tüm bakanlardan görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istediği bilgisini Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez
duyurdu.
Rodriguez, sosyal medya paylaşımında, "Devlet Başkanı Maduro bütün kabineye köklü bir yeniden yapılandırma gereği görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istedi." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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