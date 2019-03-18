Son Dakika Haberleri: Maduro'dan Kabinesinde Köklü Değişim Sinyali

Maduro'dan Kabinesinde Köklü Değişim Sinyali

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kabinesindeki tüm isimlerin görevlerini bırakmaya hazır olmasını istedi.

Maduro'dan Kabinesinde Köklü Değişim Sinyali, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kabinesindeki tüm isimlerin görevlerini bırakmaya hazır olmasını istedi.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da ABD destekli muhalefetin 2 aydan fazla süredir rahat nefes aldırmadığı Devlet Başkanı Maduro, kabinesinde köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Maduro'nun tüm bakanlardan görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istediği bilgisini Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez duyurdu.

Rodriguez, sosyal medya paylaşımında, "Devlet Başkanı Maduro bütün kabineye köklü bir yeniden yapılandırma gereği görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istedi." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
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