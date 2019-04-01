Son Dakika Haberleri: Maduro'dan Kontrollü Enerji Dağıtım Planı

Maduro'dan Kontrollü Enerji Dağıtım Planı

33 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro elektrik kesintilerine karşı 30 gün sürecek kontrollü enerji dağıtım planını onayladığını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro elektrik kesintilerine karşı 30 gün sürecek kontrollü enerji dağıtım planını onayladığını duyurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7 Mart'tan bu yana meydana gelen elektrik kesintilerinin daha da kötüye gitmesiyle 30 gün sürecek kontrollü enerji dağıtım planını onayladığını duyurdu. Maduro yaptığı açıklamada, "Yeni bir şarj yönetim rejimine gitmek için 30 günlük bir planı onayladım. Üretim sürecindeki denge ülke genelinde güvenli iletim süreçleri ve hizmet ile tüketim süreçlerinin yanı sıra su hizmetini garanti altına almayı kapsıyor" dedi.

ELEKTRİK SAVAŞI İDDİASINI YİNELEDİ Sosyalist devlet başkanı, "elektrik savaşı" olarak adlandırdığı sürecin terörist saldırılardan kaynaklandığını yineledi. Darbenin Guri Elektrik Santrali'nden başlayarak ülkenin geri kalanının elektrik üretim kapasitesini etkilediği için çok ciddi bir durum yönettiklerini açıkladı. Ama enerji dağıtım planının nasıl işleyeceği konusunda açıklama yapmadı.

30 GÜNLÜK RASYON PLANI DEVREDE Maduro, "30 günlük kontrollü enerji dağıtım planı, 31 Mart Pazar günü çoktan yürürlüğe girdi" ifadelerini kullanarak, elektrik kesintileri için sabotaj suçlaması yaptı. Maduro, "Bunlar ülkeyi çılgına çevirmek için yapılan elektrik savaşının darbeleridir" dedi. Bakanlar ve askeri yüksek komutanın eşlik ettiği Maduro, radyo ve televizyondan yayınlanan mesajının ülkenin pek çok bölgesinde elektrik kesintisi devam ettiği için izleyemediğini kabul etti.

OKUL VE İŞ YERLERİ YİNE TATİL EDİLDİ Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, Maduro'dan önce yaptığı açıklamada, "Bolivarcı hükümet okul etkinliklerini askıya almaya ve kamu ve özel kurumlarda öğleden sonra 14.00'e kadar sürecek günlük iş günü oluşturmaya karar verdi" dedi. Resmi çalışma saatlerinin azaltılmasının veya derslerin askıya alınmasının ne kadar süreceği bildirilmedi. Hükümetin en geç Çarşamba günü insanların işlerine ve okullarına dönmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

KONTROLLÜ ENERJİ DAĞITIMI NASIL YAPILACAK Sosyalist liderin açıkladığı rasyon daha önce Zulia'da uygulanmış ama son 10 yılda buna rağmen elektrik kesintileri yaşanmıştı. Venezuela'da kontrollü enerji dağıtımı ile kıt elektik kaynaklarının ülkeye belirli günler ve saatlerde kontrollü bir şekilde dağıtılması bekleniyor.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:51 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
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