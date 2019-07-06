Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı
51 dakika önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki muhalefete ve tüm aktörlere bir kez daha diyalog çağrısı yaparken orduya da hem denizde hem karada tatbikatlar yapılması talimatı verdi.
Venezuela
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:32
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, ülkesindeki muhalefete ve tüm aktörlere bir kez daha diyalog çağrısı yaparken orduya da hem denizde hem karada tatbikatlar yapılması talimatı verdi.
Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı
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