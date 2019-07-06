Son Dakika Haberleri: Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı
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Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı

51 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki muhalefete ve tüm aktörlere bir kez daha diyalog çağrısı yaparken orduya da hem denizde hem karada tatbikatlar yapılması talimatı verdi.

Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı, orduya tatbikat talimatı, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki muhalefete ve tüm aktörlere bir kez daha diyalog çağrısı yaparken orduya da hem denizde hem karada tatbikatlar yapılması talimatı verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:32 
Nicolas Maduro, Venezuela, Ekonomi
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