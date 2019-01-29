Son Dakika Haberleri: Maduro'dan Trump'a: Venezuela'dan Ellerini Çek

Maduro'dan Trump'a: Venezuela'dan Ellerini Çek

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Trump'a "Ellerini Venezuela'dan çek. Venezuela'da akabilecek kanda senin ellerin olacak" diye seslendi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Trump'a "Ellerini Venezuela'dan çek. Venezuela'da akabilecek kanda senin ellerin olacak" diye seslendi.

Maduro, ABD'den ayrılarak ülkeye dönen diplomatlara yaptığı konuşmada, "Donald Trump Venezuela'nın içişlerine karışma, derhal ellerini ülkemden çek. Ey Başkan Trump, Venezuela'da olabilecek şiddetten sen sorumlusun. Venezuela'da akabilecek kanda senin ellerin olacak" dedi.

Başkan Maduro, muhalefete de seslenerek, "Milli bir diyalog için cesur ve sağduyulu olun. Ben yine bütün Venezuela muhalefeti ile istedikleri yerde ve istedikleri zaman diyalog turu başlatmaya hazırım" dedi. Madura, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben halkıma birlik, barış ve anayasaya saygı çağrısında bulunuyorum. Venezuela muhalefetine de milli bir diyalog başlatma konusunda sağduyu ve cesaret göstermelerini istiyorum." Maduro, 7 ABD diplomatının her iki ülkede maslahatgüzarlık açılmasını görüşmek üzere Karakas'da olduğunu belirterek "Şimdi burada bulunan 7 ABD'li diplomata vize ve diplomatik dokunulmazlık verdim" dedi.

Maduro daha önce ABD ile diplomatik ilişkilerini kestiğini belirterek ABD'li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti. Ancak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maduro'nun böyle bir hakkı olmadığını belirterek ABD'li diplomatların ülkeden ayrılmayacaklarını söylemişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi Venezuela'da Ordu Sokağa Çıktı

Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:52:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maduro'dan Trump'a: Venezuela'dan Ellerini Çek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]