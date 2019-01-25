Son Dakika Haberleri: Maduro'dan Türkiye, Rusya ve Çin'e Teşekkür

Maduro'dan Türkiye, Rusya ve Çin'e Teşekkür

3 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi karşısında verdikleri destek için Türkiye, Rusya ve Çin'e teşekkür etti.

Maduro'dan Türkiye, Rusya ve Çin'e Teşekkür, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi karşısında verdikleri destek için Türkiye, Rusya ve Çin'e teşekkür etti.

Sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'nın yalnız olmadığını vurgulayan Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Çin, Türkiye ile diğer hükümetler ve dünya halklarına, Venezuela'nın yasal olarak kurulmuş hükümetine verdikleri sağlam destek açıklamalarından dolayı müteşekkirim. Kararlı desteğe teşekkürler."

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Venezuela, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel
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