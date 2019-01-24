Son Dakika Haberleri: Maduro'dan Venezuelalılara Seferberlik Çağrısı

Maduro'dan Venezuelalılara Seferberlik Çağrısı

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki darbe tehlikesi karşısında uyanık ve seferber olmaya çağırdı.

Maduro'dan Venezuelalılara Seferberlik Çağrısı, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki darbe tehlikesi karşısında uyanık ve seferber olmaya çağırdı.

Başkent Caracas'ta dün düzenlenen mitingin ardından, ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kopardığını ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını duyuran Maduro, sosyal paylaşım hesabından vatandaşlarına seslendi.

Ülkede devam eden bir darbe tehlikesi olduğunu daha önceki konuşmalarında sıkça tekrarlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halkından dikkatli olmasını istedi.

Maduro, "Cesur ve savaşçı Venezuela halkını, bir yandan işlerine ve eğitimlerine devam ederken diğer yandan vatanın istikrarını müdafaa etmek için sokakta kalmaya ve seferber olmaya çağırıyorum. Ne darbecilik, ne dış müdahalecilik, Venezuela barış istiyor." ifadelerini kullandı.

Caracas'ta bugün Maduro'ya destek için Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) düzenlenen mitingde konuşan Kurucu Meclis Başkanı ve PSUV'nin Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da Venezuela halkını her akşam Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te toplanmaya çağırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:09 Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
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