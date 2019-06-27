Maduro: Darbe yapmaya kalkışan terörist grubu yakaladık

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Venezuela'da Maduro'ya karşı yeni bir darbe girişimi engellendi

Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı