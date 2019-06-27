Maduro: Darbe yapmaya kalkışan terörist grubu yakaladık
52 dakika önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde önlenen son darbe girişiminin arkasındaki grubun yakalandığını söyledi.
Venezuela
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:58
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, ülkesinde önlenen son darbe girişiminin arkasındaki grubun yakalandığını söyledi.
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