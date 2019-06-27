Son Dakika Haberleri: Maduro: Darbe yapmaya kalkışan terörist grubu yakaladık
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Maduro: Darbe yapmaya kalkışan terörist grubu yakaladık

52 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde önlenen son darbe girişiminin arkasındaki grubun yakalandığını söyledi.

Maduro: Darbe yapmaya kalkışan terörist grubu yakaladık, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde önlenen son darbe girişiminin arkasındaki grubun yakalandığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:58 
Nicolas Maduro, Venezuela, Ekonomi
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