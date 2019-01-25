Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız
31 dakika önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezuela'nın egemenliğini bir kenara atmayı ve ABD ve onun Batılı müttefiklerinin Venezuela'da bir kukla rejim kurmasını amaçlayan darbeyi bozguna uğratacağız." dedi.
Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, "Venezuela'nın egemenliğini bir kenara atmayı ve ABD
ve onun Batılı müttefiklerinin Venezuela'da bir kukla rejim kurmasını amaçlayan darbeyi bozguna uğratacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:58
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