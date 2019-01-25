Son Dakika Haberleri: Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız

Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız

31 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezuela'nın egemenliğini bir kenara atmayı ve ABD ve onun Batılı müttefiklerinin Venezuela'da bir kukla rejim kurmasını amaçlayan darbeyi bozguna uğratacağız." dedi.

Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezuela'nın egemenliğini bir kenara atmayı ve ABD ve onun Batılı müttefiklerinin Venezuela'da bir kukla rejim kurmasını amaçlayan darbeyi bozguna uğratacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:58 

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Ekonomi
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