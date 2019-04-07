Son Dakika Haberleri: Maduro 'diyaloğa', Guaido 'sokağa' çağırdı

Maduro 'diyaloğa', Guaido 'sokağa' çağırdı

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Maduro Caracas'ta düzenlenen mitingde muhalefete "diyalog" çağrısını yinelerken, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ise taraftarlarına yine "sokak" çağrısı yaptı.

Maduro 'diyaloğa', Guaido 'sokağa' çağırdı, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Caracas'ta düzenlenen mitingde muhalefete "diyalog" çağrısını yinelerken, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ise taraftarlarına yine "sokak" çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:46 

Venezuela, Ekonomi
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