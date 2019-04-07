Maduro 'diyaloğa', Guaido 'sokağa' çağırdı
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Caracas'ta düzenlenen mitingde muhalefete "diyalog" çağrısını yinelerken, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ise taraftarlarına yine "sokak" çağrısı yaptı.
Venezuela
Devlet Başkanı Maduro Caracas'ta düzenlenen mitingde muhalefete "diyalog" çağrısını yinelerken, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ise taraftarlarına yine "sokak" çağrısı yaptı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:46
Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Reform Paketini 10 Nisan'da Açıklayacak
Memura Yıllık 2 Bin 481, Emekliye 4 Bin 127 Lira Ek Gelir
Cezaevi Firarisi, 8 Yıl Sonra Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul'daki Son Oy Durumunu Paylaştı