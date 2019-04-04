Son Dakika Haberleri: Maduro, Elektrik Kesintileri Devam Ederken Enerji Bakanı'nı Görevden Aldı

Maduro, Elektrik Kesintileri Devam Ederken Enerji Bakanı'nı Görevden Aldı

54 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin tamamını etkileyen elektrik kesintileri devam ederken Enerji Bakanı’nı değiştirdi. Ağustos 2015’ten bu yana Bakanlık görevini yürüten emekli General Luis Motta Dominguez’in yerine, mühendis Igor Gavidia Leon getirildi. Venezuela’da elektrik kesintileri devam ederken Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Enerji Bakanını değiştirdi. Görevdeki emekli General Luis Motta Dominguez’in yerine Igor Gavidia Leon’un […]The post Maduro, elektrik kesintileri devam ederken Enerji Bakanı’nı görevden aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Maduro, Elektrik Kesintileri Devam Ederken Enerji Bakanı'nı Görevden Aldı, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin tamamını etkileyen elektrik kesintileri devam ederken Enerji Bakanı'nı değiştirdi. Ağustos 2015'ten bu yana Bakanlık görevini yürüten emekli General Luis Motta Dominguez'in yerine, mühendis Igor Gavidia Leon getirildi.

Venezuela'da elektrik kesintileri devam ederken Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Enerji Bakanını değiştirdi. Görevdeki emekli General Luis Motta Dominguez'in yerine Igor Gavidia Leon'un getirildiği açıklandı. Yönetim ayrıca Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Adalet Bakanı Nestor Reverol başkanlığında bir elektrik santralinin kurulduğunu duyurdu. Maduro, Leon'un göreve getirilmesini, "Elektrik endüstrisi 25 yıllık deneyimi olan, çeşitli sorumluluklara sahip bir elektrik mühendisi Igor Gavidia Leon'u bu göreve atamaya karar verdim" diyerek açıkladı.

Yeni Bakan, devlete ait olan Corporacion Electrica Nacional'ın (Corpoelec) başkanlığını yapacak. Gavidia Leon, ülkenin en büyüğü olan Guri hidroelektrik santralinin bulunduğu Guayana bölgesinde elektrik üretiminden sorumlu olan Electrificacion del Caron'nin başkanlığını yapıyordu. Maduro ayrıca, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile İçişleri ve Adalet Bakanı General Nestor Reverol'un başkanlığında, krize çözüm arayan ve tesislerin güvenliğini artıracak bir elektrik santralinin devreye sokulması kararını imzaladığını da duyurdu.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:29 

Leon, Sektörel
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