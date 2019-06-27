Maduro: "Faşist darbe teşebbüsü önlendi"

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Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama

Venezuela'da Maduro'ya karşı yeni bir darbe girişimi engellendi

Fatih Altaylı, yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan'ın en yakınındaki ismi paylaştı

Son dakika! Erdoğan: Bizde kadın üniversitesi olsa neler olur, ayrı bir soru işareti