Maduro kabine değişikliğini açıklayacak
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, birkaç gün önce istifasını istediği bütün bakanlarına teşekkür etti ve yeni kabinesini kısa süre sonra açıklayacağını duyurdu.
Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, birkaç gün önce istifasını istediği bütün bakanlarına teşekkür etti ve yeni kabinesini kısa süre sonra açıklayacağını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:33
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