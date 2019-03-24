Son Dakika Haberleri: Maduro kabine değişikliğini açıklayacak

Maduro kabine değişikliğini açıklayacak

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, birkaç gün önce istifasını istediği bütün bakanlarına teşekkür etti ve yeni kabinesini kısa süre sonra açıklayacağını duyurdu.

Maduro kabine değişikliğini açıklayacak, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, birkaç gün önce istifasını istediği bütün bakanlarına teşekkür etti ve yeni kabinesini kısa süre sonra açıklayacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:33 

Nicolas Maduro, Venezuela, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Plastik Poşet Beyanname Sürelerinde Düzenleme Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz İstanbul Havalimanı'nda Vardiyalarla Birlikte 3 Bin Taksici Çalışacak Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 11:17:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maduro kabine değişikliğini açıklayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]