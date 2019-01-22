Maduro Karşıtı Eylem Çağrısı Yapan 27 Asker Gözaltına Alındı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu protesto için halkı sokağa çağıran 27 asker gözaltına alındı.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu protesto için halkı sokağa çağıran 27 asker gözaltına alındı.



Sosyal medyada paylaştıkları videoda Maduro'yu protesto eden ve halkı sokağa çağıran 27 asker gözaltına alındı. Venezuela emniyet yetkilileri, kimlikleri tespit edilen askerlerin gözaltına alınarak, ifadelerinin alındığını belirtti. Muhalefet partileri de askerlere destek verdiklerini açıkladı.

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