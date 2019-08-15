Son Dakika Haberleri: Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Uribe'yi kendisine suikast girişiminde bulunmakla suçladı
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Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Uribe'yi kendisine suikast girişiminde bulunmakla suçladı

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe’yi, Kolombiya’nın ABD Büyükelçisi Francisco Santos ve Venezuela’nın sürgündeki muhalefet lideri Lester Toledo ile işbirliği yaparak kendisine karşı suikast girişiminde bulunmakla suçladı.

Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Uribe'yi kendisine suikast girişiminde bulunmakla suçladı, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'yi, Kolombiya'nın ABD Büyükelçisi Francisco Santos ve Venezuela'nın sürgündeki muhalefet lideri Lester Toledo ile işbirliği yaparak kendisine karşı suikast girişiminde bulunmakla suçladı.

Komşu ülke Kolombiya'ya yönelik sert eleştirilerini esirgemeyen Maduro, devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Uribe'le ait bir evde bu üç kişinin bir araya gelerek, kendisine yönelik suikast planı hazırladıklarını söyledi.
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Alvaro Uribe, Venezuela, Kolombiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:03 
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