Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Uribe'yi kendisine suikast girişiminde bulunmakla suçladı
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe’yi, Kolombiya’nın ABD Büyükelçisi Francisco Santos ve Venezuela’nın sürgündeki muhalefet lideri Lester Toledo ile işbirliği yaparak kendisine karşı suikast girişiminde bulunmakla suçladı.
Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, Kolombiya
eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe
'yi, Kolombiya'nın ABD Büyükelçisi Francisco Santos ve Venezuela'nın sürgündeki muhalefet lideri Lester Toledo ile işbirliği yaparak kendisine karşı suikast girişiminde bulunmakla suçladı.
Komşu ülke Kolombiya'ya yönelik sert eleştirilerini esirgemeyen Maduro, devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Uribe'le ait bir evde bu üç kişinin bir araya gelerek, kendisine yönelik suikast planı hazırladıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:03
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