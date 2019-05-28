Son Dakika Haberleri: Maduro Norveç'teki görüşmelerden umutlu

Maduro Norveç'teki görüşmelerden umutlu

45 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisinin ve muhalif lider Juan Guiado'nun temsilcilerinin Norveç'te yapacağı görüşmelerden sonuç çıkacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Maduro Norveç'teki görüşmelerden umutlu, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisinin ve muhalif lider Juan Guiado'nun temsilcilerinin Norveç'te yapacağı görüşmelerden sonuç çıkacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Norveç'in başkenti Oslo'da başlayan ikinci tur görüşmelerden çözüm çıkacağına inandığını söyledi. Maduro'nun görevlendirdiği yetkililer ile kendisini devlet başkanı olarak ilan Juan Guiado'nun temsilcileri Oslo'da 16 Mayıs'taki ilk tur görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Cumartesi günü Norveç Dışişleri Bakanlığı, Maduro ve Guaido'nun temsilcilerinin Oslo'da tekrar görüşme kararı aldıklarını açıkladı.

Maduro Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'in başkanlığında, Vali Hector Rodriguez ve Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'dan oluşan delegasyonumuzun, Venezuela'daki çatışmaya demokratik ve barışçıl bir çözüm bulabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maduro diğer bir Twitter mesajında ise "Norveç'teyiz ve ulusal diyalog çerçevesinde duruma barışçıl bir çözüm bulmak için aşırılık yanlısı muhalefetle konuşuyoruz, şiddete, darbeye, askeri müdahaleye hayır diyoruz. Bilgi konusunda saflarımızdan disiplin olacağını umuyorum" açıklamasını yaptı. Maduro, muhalefetin Oslo'da toplantıyla ilgili yanlış ifadelerde bulunduğunu ancak yetkililerinin her birini çürüteceğini sözlerine ekledi. - KARAKAS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:53 Kaynak: İHA
Nicolas Maduro, Venezuela, Norveç, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim'de Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü Cani baba,14 yerinden bıçakladığı kızının başında oturup sigara içmiş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:38:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maduro Norveç'teki görüşmelerden umutlu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]