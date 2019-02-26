Maduro Sivillere Ateş Açma Emri Vermedi"
51 dakika önce
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi.
Venezuela Dışişleri Bakanı
Jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi. ABD
'li haber platformu 'Democracy Now'a konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi. Arreaza, "Televizyon
izlediğinizde Maduro'nun sivillere ateş açmaları için ordu mensuplarına emir verdiğini zannedersiniz ama öyle değil" ifadelerini kullandı. Venezuela hükümetinin ülkeye yapılan baskılar karşısında akıllıca ve dirençli bir şekilde davrandığını belirten Arreaza, ülkede yaşananların bazı medya kurumlarınca çarptırıldığını belirtti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:11 Kaynak: İHA
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