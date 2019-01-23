Son Dakika Haberleri: Maduro, Ülkesinin ABD ile İlişkileri Kestiğini Duyurdu

Maduro, Ülkesinin ABD ile İlişkileri Kestiğini Duyurdu

14 dakika önce

ABD Başkanı Trump'ın muhalif lider Juan Guadio'yu geçici başkan olarak tanıdığını duyurmasının ardından, Venezuela lideri Nicolas Maduro ABD ile ülkesinin ilişkileri kestiğini duyurdu.

Maduro, Ülkesinin ABD ile İlişkileri Kestiğini Duyurdu, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın muhalif lider Juan Guadio'yu geçici başkan olarak tanıdığını duyurmasının ardından, Venezuela lideri  Nicolas Maduro ABD ile ülkesinin ilişkileri kestiğini duyurdu.

TRUMP: JUAN GUAİDO'YU VENEZUELA'NIN GEÇİCİ BAŞKANI OLARAK RESMEN TANIDIM

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak muhalif lider Juan Guadio'yu tanıdığını açıkladı.

Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Venezuela vatandaşları, gayri meşru Maduro rejiminin elinde çok uzun süre acı çekti. Bugün, Venezula Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak resmen tanıdım."

DESTEK AÇIKLAMALARI

ABD ve Kanada'nın ardından Peru, Arjantin, Kolombiya, Brazilya, Şili ve Paraguay da muhalefet liderini geçici devlet başkanı olarak tanıdığını belirtti. Maduro'ya ilk destek açıklaması Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'ten geldi. Molares, Twitter'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek çağrısında bulundu.

MADURO DESTEKÇİLERİNE SESLENDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ülkesinin ABD ile ilişkisini kestiğini duyurdu. Caracas'taki Miraflores Sarayı dışında toplanan destekçilerine hitap eden Maduro, ülkesindeki Amerikalı diplomatlara da ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiğini söyledi.

- Venezuela

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:55 Kaynak: DHA

Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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