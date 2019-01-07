Son Dakika Haberleri: Maduro, Ulusal Meclisi Tanımadığını Açıkladı

Maduro, Ulusal Meclisi Tanımadığını Açıkladı

40 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro, Ulusal Meclisi halk egemenliğini kendi çıkarları için kullanmakla suçlayarak, kendisini "yasa dışı" ilan eden ve "geçici hükümet kurulması" çağrısında bulunan Ulusal Meclisi tanımadığını açıkladı.

Maduro, Ulusal Meclisi Tanımadığını Açıkladı, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro, Ulusal Meclisi halk egemenliğini kendi çıkarları için kullanmakla suçlayarak, kendisini "yasa dışı" ilan eden ve "geçici hükümet kurulması" çağrısında bulunan Ulusal Meclisi tanımadığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro, görev süresinin uzatılacağı Perşembe gününden önce kendisini "yasa dışı" ilan eden Ulusal Meclisi tanımadığını açıkladı. Bakanlar ve askeri yüksek komutanlar arasında oynanan beyzbol maçında forma giyen Maduro, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bir kez daha meşru başkanın görevden alınacağını sanan, halkın egemenliğini tanımayan, tek amacı gösteri yapmak olan, tamamen yararsız ve işlevsiz Ulusal Meclisi tanımıyorum" dedi.

"Maduro'nun suçlu olduğunu kanıtlayacak belgelere sahibim"

Venezuela'da Meclis Başkanı seçilen Juan Guaido'nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında yaptığı açıklamaların ardından Maduro'yu protesto ederek ABD'ye kaçan Venezuela Yüksek Mahkeme yargıçlarından Christian Zerpa çarpıcı iddialarda bulundu. Ülkeden kaçmak için ABD'den yardım aldığını itiraf eden Zerpa, ABD ile işbirliği yaptığını doğruladı. Zerpa, "Maduro'nun suçlu olduğunu kanıtlayacak belgelere sahibim. Kanıtları, duyduklarımı, gördüklerimi veya bazı üst düzey yetkililerin davranış biçimlerini kanıtlayacağım. Bunu açıkça ortaya koyacağım" diye konuştu. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:23 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Venezuela, Politika
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