Son Dakika Haberleri: Maduro'ya Desteği Çekiyorlar

Maduro'ya Desteği Çekiyorlar

54 dakika önce

Venezuela'da yapılan son kamuoyu yoklama araştırmasında, katılımcıların yüzde 81,9'u kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'yu desteklediklerini açıkladı.

Maduro'ya Desteği Çekiyorlar, System.String[]
Venezuela'da yapılan son kamuoyu yoklama araştırmasında, katılımcıların yüzde 81,9'u kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'yu desteklediklerini açıkladı.

Venezuela halkının yüzde 67 oyla seçtiği Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya olan destek azalmaya başladı. Yapılan son kamuoyu araştırmasında, halkın yüzde 81.9'unun muhalefet lideri Juan Guaido'yu "geçici devlet başkan" olarak tanıdığı raporlandı. Venezuela merkezli Hercon Danışmanlık tarafından yürütülen bir çalışmada, katılımcılar genel seçim çağrısına destek verdi.

Maduro'ya destek yüzde 13,4'e indi

Katılımcıların yüzde 81.9'u Guaido'yu desteklerken yüzde 13.4'ü ise Maduro'yu desteklediklerini kaydetti. Katılımcıların yüzde 80,2'lik kesim ise seçim istediğini söylerken, katılımcıların yüzde 77,6'sı olası bir genel seçimde muhalefet adaylarına oy verebileceklerini söyledi. Katılımcıların, sadece yüzde 12,1'i Maduro'yla devam edilmesinden yana. Yüzde 70.4'lük kesim de Ulusal Meclisi tek meşru organ olarak onayladı. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi

Venezuela Polisi, Kendini Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'nun Evini Kuşattı Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 18:32:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maduro'ya Desteği Çekiyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]