Maduro, Yardım İçin Kızılhaç'la Anlaştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye yardım gelmesi için Kızılhaç'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye yardım gelmesi için Kızılhaç'la anlaşma sağlandığını açıkladı.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, akut gıda, ilaç, sabun, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaçların eksikliğini yaşayan ülkeye, insani yardım malzemelerinin getirilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile bir anlaşma yaptığını açıkladı.



Maduro, ulusal televizyon ve radyodan yaptığı açıklamada, hükümet ile Kızılhaç'ın bütün insani yardımları Venezula'ya getirmek için BM ajanslarıyla birlikte çalışmayı kabul ettiğini söyledi.



Maduro, Venezula'nın insani bir krizden muzdarip olduğunu inkar ediyor ve ABD'nin ekonomik sıkıntılarına yönelik yaptırımlarını suçluyordu.



Önceki yardım çabaları engellenmişti



Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Ocak ayında gönderilen yiyecek ve ilaçları Kolombiya, Brezilya ve Curacao adasından ülkeye getirmeye çalışmıştı ancak Maduro'ya sadık olan ordunun, sınırdaki gönderileri engellemesiyle bu çaba başarısız olmuştu. Maduro, çoğu ABD tarafından sağlanan bu yardımın ABD müdahalesine ilk adım olacağını söylemişti.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan raporda, Venezuela'da yaşayan 30 milyon insanının dörtte birinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğu belirtilmişti.



BM tahminlerine göre 3,7 milyon Venezuelalı yetersiz besleniyor ve beş yaşından küçük çocukların yüzde 22'si kronik yetersiz beslenmekten muzdarip. - KARAKAS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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