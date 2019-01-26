Son Dakika Haberleri: Maduro'yu Destekleyenler New York'ta Sokağa İndi

Maduro'yu Destekleyenler New York'ta Sokağa İndi

25 dakika önce

Venezuela'nın halk tarafından seçilen yasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek isteyen ABD'ye en sert cevap, ülkede yaşayan emperyalizm karşıtlarından geldi.

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Venezuela'nın halk tarafından seçilen yasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek isteyen ABD'ye en sert cevap, ülkede yaşayan emperyalizm karşıtlarından geldi. Maduro'ya destek veren Venezuelalıların yanısıra pek çok ülkeden insan sokağa çıktı. New York'ta bulunan Venezuela Konsolosluğu önünde toplanan bir grup Maduro'ya destek gösterisi düzenledi. Yasal devlet başkanının destekçilerinin oluşturduğu 'Venezuela'dan Ellerinizi Çekin' (HandsOffVenezuela ) hareketinin sempatizanları ABD'yi protesto etti. Bu arada Küba'da da Venezuela'ya destek eylemleri yapıldı.

"EMPERYALİST SALDIRGAN ABD"

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. ABD'yi protesto eden 'Venezuela'dan Ellerinizi Çekin' hareketi, diplomatik baskıya, yaptırımlara ve ülkenin kontrolünü ele geçirmek için darbeye karşı olduğunu söyledi. Eylemciler, ABD'yi "emperyalist saldırgan" olarak gördüklerini belirtti. Protestoların Venezuela için toplanan Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi toplantısıyla eş zamanlı gerçekleşmesi de dikkat çekti.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

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