Mafia Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Mafia Definitive Edition kaç GB? - Son Dakika
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Mafia Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Mafia Definitive Edition kaç GB?

03.07.2022 21:47
Mafia Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Mafia Definitive Edition kaç GB?

2K'in yayıncılığını üstlenip Hangar 13'ün geliştiriciliğini yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Mafia Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Mafia Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Mafia Definitive Edition kaç GB? Detayları haberimizde…

Hangar 13'ün popüler serisi Mafia'nın 2020 yılında piyasaya sürülen Definitive Edition'ının sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor.Peki, Mafia Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Mafia Definitive Edition kaç GB? Detayları haberimizde…

MAFIA DEFINITIVE EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER

Mafia Definitive Edition'ı minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core i5 2. nesil veya AMD FX 8120 işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

Önerilen grafiklerde oynayabilmek için ise Intel Core i7 3. nesil veya aMD FX 8350 işlemciye, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 5700 ekran kartı gerekmektedir.

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Mafia Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Mafia Definitive Edition kaç GB?

Mafia Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core-i5 2550K 3.4GHz veya AMD FX 8120 3.1 GHz
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Mafia Definitive Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core-i7 3770 3.4GHz veya AMD FX-8350 4.2GHz
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 5700
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Mafia Definitive Edition Kaç GB?

Mafia Definitive Edition'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

MAFIA DEFINITIVE KONUSU

Sıfırdan başlayıp organize suçun Yasak çağında Mafya'da rütbenizi yükseltin. Tommy Angelo, mafyayla yaşadığı bir anlaşmazlık sonrasında yeraltı dünyasına dahil olur. Salieri'ye katılmaktan önce rahatsızlık duysa da, Tommy kısa zamanda ödüllerin çok büyük olduğunu görür

Mafia Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Mafia Definitive Edition kaç GB?
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Gamegar, Son Dakika

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