Mafya lideri ve adamlarına yapılan operasyon kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mafya lideri ve adamlarına yapılan operasyon kamerada - Son Dakika

Mafya lideri ve adamlarına yapılan operasyon kamerada

6 saat önce

Mafya lideri Yakup Süt, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mafya lideri ve adamlarına yapılan operasyon kamerada, System.String[]

Mafya lideri Yakup Süt, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalandı. Süt ile birlikte 50 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları saniye saniye polis kamerasına yansıdı.


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu sabah İstanbul ile birlikte 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında arama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Yakup Süt'ün de aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alındı. Adını 1990'lı yılların sonunda işlenen birçok suçla doğrudan ya da dolaylı parmağı olduğu belirlenen ve 'çete soruşturması' kapsamında aranan Süt ve adamları, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği öğrenildi.


Öte yandan, operasyon anları saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde villada yapılan aramada çim biçme makinesinin içinden silah çıkması dikkat çekti. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
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