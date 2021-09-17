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Mafya liderinin mezarının başındaki cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Mafya liderinin mezarının başındaki cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı

17.09.2021 17:01
Mafya liderinin mezarının başındaki cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı, System.String[]

Esenyurt'ta Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un mezarının başında ölü bulunan Ali Haşımov cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Esenyurt'ta Azeri mafya lideri Nadir Salifov'un mezarının başında ölü bulunan Ali Haşımov cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kanan İmanzade'nin müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt Gülvadi Mezarlığı'nda 17 Ocak'ta meydana gelen olayda, Azerbaycanlı mafya lideri Nadir Salifov'un kabrine gelen Ali Haşımov ile Kanan İmanzade tartışmaya başladı. Tartışma esnasında İmanzade silah ile kolundan yaralanırken, Haşımov başından vurulmuş şekilde mezarlıkta ölü bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede, olay tarihinde özel bir hastaneden silahla yaralanma olayına ilişkin ihbar geldiği anlatılarak, görevli kolluk ekipleri tarafından yaralı Kanan İmanzade ile görüşüldüğü belirtildi. İmanzade kolunu duvara vurduğunu, silahla yaralanmadığını söylerken, eşinin ise alkol aldıklarını ve eşinin Nadir Salifov'un mezarına gittiğini anlattığı belirtildi. Polisler tarafından Gülvadi Mezarlığı'na gidildiğinde Ali Haşımov'un ölü olarak bulunduğu iddianamede belirtildi. Olay yeri ekipleri tarafından yapılan incelemeye de yer verilen iddianamede, cesedin ayaklarının arasında silah olduğu ve silah ile kafasından vurulduğu kaydedildi. Mezarlığın olduğu alana gelen toprak yol üzerinde kan lekelerinin olduğu da iddianamede yer aldı.

"Abla ben tetikçiyim, olaylar çok büyüyecek, başka şeyler olacak"

Olayla ilgili ifadesi alınan Lala Mammadova, "Kanan ile nişanlıyız. Ali ve Kanan arkadaştır. Ali 2 haftadır yanımızda kalıyordu. Olay günü alkol aldığımız sırada Ali bana 'Abla ben tetikçiyim, olaylar çok büyüyecek, başka şeyler olacak' dedi. Ali, Kanan ile konuşmak isteyince onları bırakarak başka odaya gittim. Ali dışarı çıkınca Kanan'a ne olduğunu sordum. Kanan 'Ali beni öldürecek, öldürmeye götürüyor' dedi. Arkalarından gittim. Nadir Salifov'un mezarına gittiğimde Kanan'ın kolundan yaralı olduğunu gördüm. Ali'ye 'Neden yaptın?' dedim. Ali 'Senin hatırın için kafasına sıkmadım, koluna sıktım' dedi. Ali bana silah doğrultarak 'Kocanın yanına git' dedi. Ben Ali'nin öldüğünü görmedim" şeklinde konuştu.

"Bir arkadaşım beni arayarak 'Ali hasımlarınla iş yapıyor, seni öldürmek üzere gönderilen bir tetikçi' dedi"

Kanan İmanzade ise ifadesinde Ali ile bir arkadaşının tavsiyesi üzerine alacaklarını tahsil ettirmek için tanıştığını söyleyerek, "Ali'nin ihtiyaçlarını karşılıyordum ve adam dövdürtüyordum. Bir dönem Ali ile olan bir fotoğrafımızı profil resmi yaptım. Bunu gören bir arkadaşım beni arayarak 'Ali hasımlarınla iş yapıyor, seni öldürmek üzere gönderilen bir tetikçi' dedi. Bu durumu Ali'ye sorduğumda 'O adamlar ile sadece 1 hafta iş yaptım, alakam yok' dedi" şeklinde konuştu.

"Ali silahı kafasına dayadı"

Olay günü maktul Ali'ye "Beni öldürmek için neden seni gönderdiler?" diye sorduğunu söyleyen İmanzade, "Bu konuyu konuşmak için dışarı çıktık ve manevi abim olarak gördüğüm Nadir Salifov'un mezarına gittik. Burada Ali ile tartışırken onu ittim ve yere düştü. Yerden kaldırarak sarıldım ve mezarı öperek ağladım. Ali'nin silahını istedim. Rahatlamak için birkaç el ateş ettim. Silahı Ali'ye vererek rahatlaması için ateş etmesini söyledim. Ali silahı kafasına dayadı. Elinden almak istediğimde silah ateş aldı ve kolumdan yaralandım. Eşim yetişti ve hastaneye gittik. Ali'nin öldüğünü hastanede duydum" dedi.

İddianamede maktul Ali'nin elinde atış artığı bulunduğu belirtilirken, zanlı Kanan İmanzade'nin elinde ise atış artığına rastlanmadığı aktarıldı. Kanan İmanzade'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Mafya liderinin mezarının başındaki cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mafya liderinin mezarının başındaki cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mafya liderinin mezarının başındaki cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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