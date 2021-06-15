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Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı - Son Dakika

Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı

15.06.2021 17:12

İzmir'de bir kişi, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı. Olay sonrasında avukat hastaneye kaldırılırken, dehşete düşüren anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda, haciz için gelen avukat ve yanındaki kişiyi bir şahıs silahla tehdit etti.

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan olayda; şahıs, avukata bağırıp yere yatırdı. Daha sonra ayağıyla avukatın başına basan şahıs, avukatı tehdit edip kafasına silah dayadı. Videonun sonunda şahsın, başına silah dayadığı avukatın yanından ayrılarak uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından avukat, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANBEAN KAMERADA

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olay, izleyenleri dehşete düşürdü.

İZMİR BAROSU: MESLEKTAŞIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Baromuz üyesi bir meslektaşımıza haciz işlemi için bulunduğu iş yerinin önünde saldırıda bulunulmuştur. Baromuzca hastanede bulunan meslektaşımızın sağlık durumu yerinde takip edilmektedir. Meslektaşımıza, yakınlarına ve avukatlık camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı
Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı

İzmir Barosu, İzmir, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • reşit çanaklı: Benimde bi kuruma borcumdan dolayi haciz islemleri için avukatın biri aradı ukala ukala konustu yok evine gelip eşyalarını haciz edecez konuşma üslupları gerçekten insanı tahrik ediyor hırsızlıkla itham etti beni hepimizin geçtiği süreç belli zaten kapamasıydı hafta sonu yasagiydi insanlar kan ağlıyor olsa zaten ödeyecez yeni yeni normale dönüyoruz .söyleyeceğim şu kimse kimseye kolay kolay silah çekmez olayin detaylı araştırılması lazım Cevap Yaz 23 14 Yayından Kaldır
  • Mehmet Tas: Devlet gereğini yapmalı ki başkaları cesaret edememeli. Laan borç yaparken iyi ödemeye gelince mafyacılık oyna. Cevap Yaz 16 21 Yayından Kaldır
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