Son Dakika Haberleri: Maganda kurbanı Eren'in babası: "Olayın peşini bırakmayacağız"
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Maganda kurbanı Eren'in babası: "Olayın peşini bırakmayacağız"

40 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir düğünde çıkan silahlı kavgada kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Maganda kurbanı Eren'in babası:
Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir düğünde çıkan silahlı kavgada kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) silahla vurularak, yaralanmıştı. Yaralılar Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki müdahalenin ardından Adana'ya sevk edilmişti. Başından yaralanan ve durumu ağır olan Eren Çinçik kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yapılan otopsinin ardından Çinçik'in cenazesi acılı anne ve babasına teslim edildi. Anne 'kuzum gitti' diye ağlarken baba Mehmet Emin Çinçik "Olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

Baba Çinçik, kanun ne gerektiriyorsa onu yapacaklarını belirterek, "Cezasını çekecek. Düğündeydik. Çocuklarım ve eşimle müsait bir yerde düğün için 'hayırlı olsun' dedik. Kaldırımda münakaşa çıktı. Oğlum yanıma geldi, 'tamam paşam uzaklaşma gideceğiz' dedim. 5 dk geçmeden silah sesleri geldi. Sarhoşlarmış kendi aralarında tartışmışlar. İlk iki kurşunu sıktığında düğün alanından uzaktaydı. İkinci kez sıktığında oldu olay. Oğlum silah patlarken yanımda değildi. Olayı fark eder etmez oğlumu kargaşa arasında arabaya taşıdık. Tek erkek çocuğumdu" diye konuştu. - ADANA
Tufanbeyli, Adli Tıp, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:14 Kaynak: İHA
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