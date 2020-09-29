MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ - Son Dakika

MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ

SULTANGAZİ'de 5 yıl önce yolda yürürken kimliği belirlenemeyen bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan 2 yıl 11 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra kurtarılamayan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un adı oturduğu mahalledeki bir sokağa verildi.

MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ, System.String[]

SULTANGAZİ'de 5 yıl önce yolda yürürken kimliği belirlenemeyen bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan 2 yıl 11 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra kurtarılamayan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un adı oturduğu mahalledeki bir sokağa verildi.

Olay tarihinde 17 yaşında olan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde omuriliğinin zedelendiği belirlenen Ahmet Emre Çavuş, göğsünün altından itibaren felç oldu. Yerel bir gazete sahibi, 2 çocuk babası Bülent Çavuş ile Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'na hizmet veren taşeron firmada 'Bakıcı anne' eşi Zeynep Çavuş, aylarca yoğun bakım servis önünden ayrılamayınca işsiz kaldı. Doktorların 'mucize eseri' durumunun iyileştiğini söylediği ancak ailesinin, yıllık 200 bin TL'ye yaklaşan fizik tedavi masraflarını karşılamada zorlandığı Ahmet Emre Çavuş'a destek olmak için yakınları, dostları seferber oldu. Aralarında çok sayıda sanatçı, yerel yönetici ve politikacının yanı sıra spor dünyasının tanınan birçok yöneticisi ve futbolcular da liseli Ahmet Emre'ye moral ziyaretlerinde bulundu. Liseli genç, hastanelerde 2 yıl süren tedavisinin ardından kurtarılamadı. Beşiktaş Kulübü hastane yatağında bile koyu taraftarı olduğu siyah-beyazlı takımın maçlarını kaçırmamaya çalışan Ahmet Emre Çavuş için ön ve arkasında 'Kara Kartal' logosu bulunan özel mezar yaptırdı,

İBB'DE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Bülent Çavuş, 'Bireysel Silahlanmaya Hayır' diyerek sosyal medyada sesini duyurmaya ve oğluna ateş eden magandanın bulunarak cezalandırılması için çabasını sürdürdü. Çavuş, maganda kurbanları arasında sembol olarak nitelendirdiği oğlunun adının yaşatılabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'ne başvurarak bir sokağa Ahmet Emre Çavuş isminin verilmesini istedi. Öneri, komisyonlardan geçti. İBB'nin bu ayki toplantısında Sultangazi 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki bir sokağa oy birliği ile Ahmet Emre Çavuş ismi verildi. Bülent Çavuş, oğlunun adının yaşatmak için oy veren bütün meclis üyelerine teşekkür ederken, "Her gün kadın cinayetleri, maganda kurşunları.. Bizim canımız yansın başka canlar yanmasın diye çaba harcıyoruz. Bireysel silahlanmaya dikkat çekmek için çalışıyoruz. 2015 yılında bir magandanın sıktığı 50 kuruşluk mermi ile oğlum vuruldu. 2 yıl 11 gün hastanede mücadele etti. 19 yaşındaki oğlum mezarında rahat uyusun. Artık yeter Emre'nin katili kim, Emre'yi kim vurdu" dedi.

Annesi Zeynep Çavuş, belki de Türkiye'de ilk kez bir maganda kurbanının adının sokağa verildiğini vurgularken, "Bir magandanın kurşunu ile 19 yaşında fidan gibi çocuğumu toprağa verdim. Oğlumun adı, onu kaybettiğim bu mahallede yaşayacak. Meclis üyeleri Emre ve bizim mücadelemizi gördükleri için bu kararı aldı. Hepsine teşekkür borçluyuzö diye konuştu. Ağabeyini kaybeden Efe Çavuş da, "Bireysel silahlanmaya hayır diyorum,  Kadın cinayetlerinin olmamasnı söylüyorum" dedi.

MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ
MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ
MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ
MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ
MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ
MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ
MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ
MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ
MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ
MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ

Sultangazi, Ahmet Emre, Çavuş, Lise, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAGANDA KURBANI GENCİN ADI SULTANGAZİ'DE SOKAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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