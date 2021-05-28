Maganda kurbanı Vildan, hayati tehlikeyi atlatamadı - Son Dakika

ADANA'da, maganda kurşunuyla başından vurulduktan sonra yoğun bakımda tedaviye alınan Vildan Ülker'in (2) hayati tehlikesi sürüyor. Kızının ağır yaralanmasına neden olan kişi ya da kişilerin bir an önce yakalanmasını isteyen Reşit Ülker, "Kızım yoğun bakımda, cihaza bağlı bir şekilde ölümle pençeleşiyor" dedi.

Şırnak'ta yaşayan ve belinde platin olan Reşit Ülker, 23 Mayıs'ta eşi Rojin ve 3 çocuğuyla tedavi olmak için Adana'ya geldi. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki tanıdıkları Emin Oygur'un evine yerleşen aile, 26 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında, dışarıdan birkaç el silah sesi duydu. Bunun üzerine evden çıkan Reşit Ülker, kızı Vildan'ı merdivende kanlar içinde yatarken buldu. Minik Vildan, çevredekilerin de yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Vildan Ülker, buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.