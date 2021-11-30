Üye Girişi
Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan böyle kopardı - Son Dakika

Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan böyle kopardı

30.11.2021 21:23

Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan böyle kopardı Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı Acılı dede, gözyaşı dökerek zanlıların bulunmasını istedi Gaziantep'te 8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı (8), ailesiyle yolda yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandıktan...

Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan böyle kopardı

Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı

Acılı dede, gözyaşı dökerek zanlıların bulunmasını istedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı (8), ailesiyle yolda yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümüne neden olan magandayı yakalamak için çalışma başlatılırken, açıklama yapan dedesi Asım Saçlı, "Olayı duyduğumda dünya başıma yıkıldı, o benim canımdan ciğerimden bir parçaydı" diyerek göz yaşı döktü.

Olay, 27 Kasım 2021 Cumartesi akşamı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ilkokul 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte sokakta yürürken bir anda yere yığıldı. Küçük çocuğun yere yığıldığını gören yakınları, yaptıkları kontrolde başından kanlar aktığını fark etti. Daha sonra otomobille Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürülen 8 yaşındaki Ömer Ali'nin başına maganda kurşunu isabet ettiği belirlendi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anları güvenlik kamerasında

8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı'nın kafasına maganda kurşunu isabet etmesi sonrası yolda yürürken yer düşme anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler, yolda ailesi ve yakınları ile yürüyen Ömer Ali'nin bir süre yere düşmesi ve amcasının kucağına alarak hastaneye yetiştirme anları yer aldı. Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin arından defnedildi.

"Olayı duyduğumda dünya başıma yıkıldı, o benim canımdan ciğerimden bir parçaydı"

Yaşanan olayın ardından maganda kurşunuyla torunu Ömer Ali'yi kaybeden dede Asım Saçlı göz yaşı dökerek, "Torunum misafirliğe giderken başına bir kurşun isabet ediyor ve aniden yere düşüyor. Sonrasında hastaneye götürmemize rağmen kurtaramadık. Kimin sıktığı meçhul, biz bir ses falan duymadık. O gün herhangi bir kavga, düğün, konvoy falan da yoktu. Olayı ilk duyduğum an dünya başıma yıkıldı. O benim canımdan ciğerimden bir parçaydı. Allah böyle bir acıyı kimseye göstermesin. Bizim evimiz yandı, başka kimseye ateş düşmesin. Bunu yapanların bulunmasını, caydırıcı bir ceza almasını istiyorum. Devlet yetkilileri bu işi çözsün. Canımız çok yanıyor" diye konuştu.

Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan böyle kopardı
Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan böyle kopardı
Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan böyle kopardı
Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan böyle kopardı

Gaziantep, Ömer Ali, Maganda, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan böyle kopardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 30 Kasım Salı günü vaka sayıları 21:07 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 30 Kasım Salı günü vaka sayıları Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz 17:56 Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı 16:17 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi 14:01 Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!

Son Dakika Haberleri
21:23 İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası ağır olacak
21:21 DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarıyla ilgili fotoğrafları ortaya çıktı
21:14 ABD'de silah seslerinin duyulduğu evde 4 cansız beden bulundu
21:06 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 30 Kasım Salı günü vaka sayıları
21:02 Diyarbakır polisinin operasyonuyla PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması kıskıvrak yakalandı
20:48 Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi
20:43 Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi
20:41 Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak
20:01 Son Dakika: Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına ilk tepki: Siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim
20:01 14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil
ABD'de silah seslerinin duyulduğu evde 4 cansız beden bulundu ABD'de silah seslerinin duyulduğu evde 4 cansız beden bulundu         
21:15
Kar yağışı yaklaşıyor! Marmara'da iki il beyaza büründü Kar yağışı yaklaşıyor! Marmara'da iki il beyaza büründü         
19:48
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 21:30:16. #1.11#
SON DAKİKA: Maganda kurşunu 8 yaşındaki Ömer'i hayattan böyle kopardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement