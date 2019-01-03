Maganda Kurşunu Aracın Tavanını Deldi
20 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce havaya açılan ateş sonucu bir kurşun park halindeki otomobilin tavanını delip geçti.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce havaya açılan ateş sonucu bir kurşun park halindeki otomobilin tavanını delip geçti.
Kurşunu isabet ettiği otomobilde maddi hasar oluştu. Havaya atılan silahlardan aracına kurşun isabet ettiğini söyleyen Murat Koç
, "Evim Evkaf Mahallesi'nde. Yeni yılın ilk saatlerinde havai fişekle beraber silah sesleri de duyduk. Sabah
aracımın yanına gittiğimde tavanının delik olduğunu ve kurşun isabet aldığını gördüm. Magandalar yine yaptılar yapacağını ve ben onlardan şikayetçiyim. Kendim restoranda çalışıyorum ve aracımın zararını kim karşılayacak bilmiyorum. Artık bu silah atma olayları bitsin. Aracımın olduğu yerde bir vatandaş olsa ve kendine zarar gelse bunun hesabını kim verecekti. Ucuz atlattık" dedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:11 Kaynak: İHA
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