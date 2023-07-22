Maganda kurşunu genç kızın gözünü kaybettirdi - Son Dakika
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Maganda kurşunu genç kızın gözünü kaybettirdi

22.07.2023 21:21

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki genç kız kurşunla gözünü kaybederken, ruhsatsız silahla ateş eden 17 yaşındaki genç tutuklandı. Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Genç kızın teyzesi, olay anını anlatırken, bu tarz olaylarda daha ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirtti. Genç kız ise korku dolu anları anlatarak, bilincini kaybettiğini ve her tarafının kan içinde olduğunu söyledi.

İstanbul Küçükçekmece'de maganda kurşunuyla yaralanan 16 yaşındaki genç kız gözünü kaybederken, ruhsatsız silahla yere ateş ettiğini söyleyen 17 yaşındaki genç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kızın gözünü kaybetmesine neden olan maganda tutuklandı

MAGANDA KURŞUNUYLA GÖZÜNDEN VURULDU

Olay, 20 Temmuz Perşembe günü 23.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Teyzesi ve arkadaşlarıyla evinin önünde oturan Havin Karaoğlan (16), nereden geldiği henüz bilinmeyen 4 el silah sesi duydu. Bu sırada Havin Karaoğlan, çıkan kurşunlardan birinin isabet etmesiyle gözünden yaralandı. Genç kız, kanlar içinde kalırken teyzesi ve arkadaşları korkudan bağrışmaya başladı. 16 yaşındaki Karaoğlun, komşularının aracıyla hastaneye kaldırıldı.

SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Hastanede yapılan tetkiklerde merminin kızın sol gözünü parçaladığı ve içerde kaldığı belirlendi. Sol gözünü kaybeden Havin Karaoğlan'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Havin Karaoğlan'ın gözünün kör olmasına neden olan kurşunu sıktığı belirlenen 17 yaşındaki U.A.E. polis ekiplerince yakalandı. 17 yaşındaki genç, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ruhsatsız silahla yere ateş ettiğini söylediği belirtilen U.A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kızın gözünü kaybetmesine neden olan maganda tutuklandı

"HAYALLERİ VARDI"

Olay anında genç kızın yanında olan teyzesi Zilan Balbal, "Ben yeğenimle beraber dışarıdaydım, biraz hava almak istedi, kendi kapımızın önüne biraz oturalım istedik. Oturduktan birkaç dakika sonra 3 ya da 4 el silah sesi geldi. Sonuncusu yeğenime geldi, kan içerisinde kaldı, ben panik yaptım ve çevreden yardım istedim. Komşumuz bizi aracıyla özel bir hastaneye götürdü ama orada göz doktoru olmadığı için devlet hastanesine sevk ettiler. Devlet hastanesine geldik, burada ameliyatlar devam ediyor. Şu an amacımız protez değil de kendi gözüyle devam edebilmesi. Hayalleri vardı hostes olmak istiyordu, ancak şu an psikolojisi bir maganda tarafından alt üst edildi. Bize bilgi de vermiyorlar ne olduğunu bilmiyoruz silahla koşan birileri varmış üst sokaktan koşmuşlar havaya ateş aça aça 4 el ateş açmışlar herhalde. Dün akşam kendisi teslim olmuş yaşı ufakmış. Ama net olarak bilmiyoruz. Bu olaydan sonra çok kötü olduk, ne ben, ne ailem psikolojisini toplayamıyor. Bu tarz olaylarda biraz daha fazla ceza alınması gerekiyor. Bunun bir eğlencesi yok, havaya silah atmanın ne eğlencesi olabilir. Bunu atarken hiç mi düşünmüyorlar. Beynine gelseydi ya da başka bir şey olsaydı yeğenim oracıkta ölebilirdi. Şu anda da kör oldu." şeklinde konuştu.

Genç kızın gözünü kaybetmesine neden olan maganda tutuklandı

"KENDİME GELDİĞİMDE HER TARAF KANDI"

Havin Karaoğlan, "Teyzemle kapımızın önünde oturuyorduk. 3 el silah sesi duydum, tam teyzeme dönüp 'Bir şey mi patlatıyorlar' diye soracaktım. Dördüncü seste kurşun gözüme isabet etti. Bilincim kayboldu, 'üstümü başımı kim ıslattı' diyerek kendime geldiğimde her taraf kandı." dedi.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, İstanbul, Havin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maganda kurşunu genç kızın gözünü kaybettirdi - Son Dakika


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