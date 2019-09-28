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Maganda kurşunu iki camın arasında kaldı

1 saat önce

ERZURUM'un merkez Palandöken ilçesinde, maganda kurşunu bir evin çift camlı penceresine isabet etti.

Maganda kurşunu iki camın arasında kaldı, System.String[]
ERZURUM'un merkez Palandöken ilçesinde, maganda kurşunu bir evin çift camlı penceresine isabet etti. İki cam arasına sıkışan kurşunu ev sahibi Esra Durmuş (42), fark edip, polisi aradı.
Olay, Yıldızkent Semti'ndeki meydana geldi. Ziyaretine gelen komşularıyla birlikte misafir odasına geçen Esra Durmuş, çift camlardan birinin kırık olduğunu fark etti. Kırılan camı incelediğinde de 2 cam arasındaki kurşunu gördü. Esra Durmuş, hemen polisi arayarak, bilgi verdi. Eve gelen polis ekipleri, kurşunu camdan çıkarıp kriminal incelemeye aldı. 2 çocuk annesi Esra Durmuş, kurşunun içeri girmeyerek, camda kalmasına sevindiğini belirterek, "Burası yeni bir yerleşim alanı. Genelde düğün konvoylarından ateş ediyorlar. Bu kurşun da sanırım o maganda kurşunlarından biri. Mucize eseri ilk tabakayı kıran cam, ikinci camı kırmayıp boşluğa düşmüş. Misafir odası olduğu için burayı pek kullanmıyoruz. Önce taş atılarak ya da üst kattaki komşumun birşey silkelerken camın kırıldığını düşündüm. Ama kurşunu görünce çok korktum. Polis lütfen özellikle hafta sonları burada önlem alsın. Bu bir kişinin ölümüne de neden olabilirdi" diye konuştu.


Palandöken, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:19 Kaynak: DHA
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