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Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

25 dakika önce

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandıKIRŞEHİR - Kırşehir'de katıldığı sünnet töreninde kaza kurşunu ile hayatını kaybeden 21 yaşındaki Gamze Boynuince, son yolculuğuna uğurlandı.

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de katıldığı sünnet töreninde kaza kurşunu ile hayatını kaybeden 21 yaşındaki Gamze Boynuince, son yolculuğuna uğurlandı.
Ali Çam Caminde kılınan cenaze namazına Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Alay Komutanı Ferhat Kuran ve çok sayıda Kırşehirli katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Boynuince'nin naaşı Bağbaşı mezarlığına defnedildi. Boynuince, merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde meydana gelen olayda; sünnet düğüne katılan bazı kişiler, oynadığı sırada yanlarında bulunan silah ile havaya rastgele ateş açması sonucu seken kurşunlardan birinin halay çeken Gamze'ye isabet etmesi ile yaşamını yitirmişti.
Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:16 Kaynak: İHA
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