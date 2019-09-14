Maganda kurşunu ile vurulan kişi yaralandı

Kırıkkale'de bir düğün organizasyonunda maganda kurşunu ile bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.



Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Battalobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açması sonrası S.Ö. (32) isimli bir şahıs bacağından vuruldu. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından S.Ö'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE